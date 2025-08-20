«Зазывал» объявили вне закона

Заказать такси в подмосковных аэропортах теперь можно только через официальные стойки или приложения агрегаторов. Например, в Домодедово и Шереметьево это сервисы «Яндекса» или «Домтранс». Так называемые зазывалы теперь объявлены вне закона. Соответствующее постановление вступило в силу в Московской области. Внуково располагается на территории Москвы, там штрафовать за навязчивый сервис пока не будут. Власти объясняют меру стремлением избавить аэропорты от нелегальных водителей и таксистов, завышающих цены. А эксперты — продолжением экспансии «Яндекса» на рынок перевозок. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

15 тыс. руб. за получасовую поездку из Шереметьево в Мытищи, до 6 тыс. руб. в область и даже драки за клиентов — такие истории “Ъ FM” рассказывают путешественники, столкнувшиеся с зазывалами или, как их еще называют, «подсадчиками» и «бомбилами» в аэропортах. Обманывают, впрочем, и самих водителей, продолжает таксист Максим: «Я приехал в Шереметьево, ко мне подбегает мужчина, которому нужно отвезти какого-то пассажира. Цена такая-то. Подводит мужчину, чемодан закидываем, он садится. Я начинаю разговаривать. Оказывается, эти люди взяли, условно, с него 5 тыс. руб., а мне заплатили 2,5 тыс. руб., и я повез его по месту. Вот так вот ловят на "дурачка"».

Теперь за предложение подобных услуг такси и вне специальных стоек заказа машин с «шашечками» водителям грозят крупные штрафы. 5 тыс. руб. — для физического лица, и до 50 тыс. руб. — для юридического. Кроме того, с 19 августа в Домодедово, Шереметьево и Жуковском начались ежедневные рейды по выявлению нелегальных перевозчиков, рассказали в Министерстве транспорта. Впрочем, по словам главы Московского профсоюза таксистов Николая Кодолова, проверки, вероятно, будут точечными, а нелегальные водители и «зазывалы» найдут способы этот запрет обойти: «Контроль 580 ФЗ не осуществляется в полной мере с учетом того, что даже работающие сейчас якобы легальные такси в 70-80% случаев не соблюдают законодательство. Это никак не контролируется. Поэтому не стоит ждать, что "бомбилам" будут как-то серьезно противодействовать. Это практика последних 10 лет».

На территории аэропортов мошенников-водителей уже стало меньше, но вовсе они не исчезли. Потому что присутствие таких людей — это вопрос и к администрации самого объекта, отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Быстро проблему искоренить не получится, соглашается руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «"Аэропортовые приставалы", как партизанская война, полностью победить это не удастся. Москва и Московская область в области легкового такси имеют соглашение, которое предусматривает согласование по нормативно-правовым актам. Позже Московская городская дума, конечно, примет точно такой же закон и во Внуково. Следующий этап, по-видимому, вокзалы. Личности с бейджами — крайне малочисленная каста. То, что они перекочуют на какие-то вокзалы — там свои такие же. Самые нормальные перекочуют за стойки».

Но и бенефициар таких мер очевиден, продолжает председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов: «В Москве и Московской области 94% заказов обрабатывает "Яндекс". И он всеми путями пытается убрать любую конкуренцию. Во Внуково аффилированная в свое время была компания одна. Водитель брал в аренду автомобиль у этой компании. Был пропуск заезда сколько угодно на территорию аэропорта, в том числе и на ожидание. Сейчас в Шереметьево стоять можно 10 минут, далее 3 тыс. руб. В Домодедово то же самое. Сами правила диктуют, что там машина в принципе не может остановиться».

Внимание на «жесткие» правила на территории аэропортов обращают все опрошенные “Ъ FM” эксперты. А таксисты признаются, что стали чаще отказываться от таких заказов, потому что если пассажир опоздает, из-за штрафов с такой поездки водитель в итоге ничего не заработает. Но смены кнута на пряник рынок перевозок едва ли дождется. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Екатерина Вихарева