В Подмосковье открыли памятник Дарье Дугиной

Памятник публицисту Дарье Дугиной открыли в Одинцовском городском округе Подмосковья. Церемония состоялась в третью годовщину ее смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бронзовый памятник высотой 3,5 м установили в парке Захарово. Скульптура изображает девушку с книгой в руках. На церемонии провели минуту молчания, памятник освятили.

На открытии присутствовали в том числе мать погибшей Наталия Мелентьева, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

Дарья Дугина — дочь российского философа Александра Дугина. Женщина погибла 20 августа 2022 года: в машине сработало взрывное устройство, когда она ехала с подмосковного фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е», ч. 2, ст. 105 УК РФ). ФСБ утверждает, что к организации теракта причастны украинские спецслужбы. Власти Украины это отрицают.