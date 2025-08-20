Российский чемпион остался без претендента

Бахрам Муртазалиев, одна из главных звезд отечественного профессионального бокса, остался без намеченной на начало осени защиты титула чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг). От встречи с россиянином, который в своем предыдущем поединке жестоко нокаутировал знаменитого австралийца Тима Цзю, отказался имеющий статус официального претендента IBF американец Эриксон Лубин. Теперь Лубину грозят санкции за срыв поединка, а Муртазалиеву, не выходившему на ринг почти год, предстоят поиски нового оппонента.

Бахраму Муртазалиеву никак не могут найти соперника для защиты чемпионского пояса

Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images

Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images

О срыве боя Бахрама Муртазалиева и Эриксона Лубина рассказал BoxingScene. Он обратил внимание на то, что 19 августа не состоялись торги за право его организации, назначенные на эту дату, после того как двум сторонам не удалось прийти к соглашению по условиям матча.

IBF подтвердила, что поединка между Муртазалиевым и Лубином, который предполагалось провести в начале осени, «больше нет в повестке».

Он мог бы войти в число наиболее заметных для отечественного профессионального бокса в 2025 году. В настоящую суперзвезду Бахрама Муртазалиева превратили два выступления в 2024 году. В апреле он дрался с известным немецким боксером Джеком Кулкаем за вакантное звание IBF и победил его нокаутом в 11-м раунде.

Следующий поединок Муртазалиева, однако, прогремел еще сильнее. В октябре он встретился с представляющим Австралию Тимом Цзю, сыном легендарного российского бойца Константина Цзю. Для Цзю-младшего это был поединок исключительной важности. За несколько месяцев до него боксер, входящий в число наиболее популярных в мире, неожиданно — прежде всего из-за неудачного рассечения — потерял чемпионский титул, уступив Себастьяну Фундоре. Возвращение Цзю после того обидного поражения вызывало огромный интерес, а в бою против Муртазалиева он котировался гораздо выше.

В россиянине многие эксперты вообще видели проходного чемпиона, случайно взлетевшего на верхушку. Однако ход матча оказался шокирующим для тех, кто не сомневался в успехе Тима Цзю. За неполных три раунда австралиец четырежды побывал в нокдауне после ударов слишком легко читавшего все его маневры и слишком быстрого оппонента. Секундантам Цзю, видевшим, в каком ужасном состоянии находится боксер, пришлось выкидывать на ринг белое полотенце, чтобы остановить избиение.

После этого возникло несколько привлекательных вариантов развития карьеры Бахрама Муртазалиева, включая объединительный, за два титула — IBF и Всемирного боксерского совета (WBC) — матч против Себастьяна Фундоры, в июле еще раз победившего Тима Цзю.

Однако IBF санкционировала бой россиянина против своего обязательного претендента Эриксона Лубина, опытного, но не считающегося безусловно топовым боксера.

BoxingScene настаивает, что бой сорвался по вине американца. Издание The Ring уже сообщало о том, что Эриксон Лубин вместо «чрезвычайно опасного» противника из России хотел бы встретиться со своим очень востребованным у публики соотечественником Верджилом Орисом — боксером с «чистым», из 23 побед, послужным списком и званием временного чемпиона WBC, чьим продвижением занимается руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, крупнейшего сейчас инвестора на боксерском рынке, Турки Аль аш-Шейх.

Правда, Эриксону Лубину придется столкнуться со сложностями из-за грозящих ему со стороны IBF за отказ от поединка с Бахрамом Муртазалиевым санкций.

Они включают в себя лишение претендентского ранга и запрет в течение полугода выступать в санкционированных отличающейся исключительной принципиальностью в вопросах соблюдения регламента структурой боях. Муртазалиеву же предстоит снова искать противника, чтобы перерыв в карьере, приближающийся к календарному году, не получился чересчур долгим.

Различные источники в качестве потенциальных кандидатов на поединок против россиянина называют пуэрториканца Ксандера Зайаса, которому принадлежит пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также британца Джоша Келли, занимающего третье место в рейтинге IBF. Известно, что с Келли представители Бахрама Муртазалиева вели переговоры до того, как появился вариант с Эриксоном Лубиным. Менеджер Муртазалиева Эгис Климас рассказывал, что они потерпели неудачу из-за проблем с привлечением бродкастера.

Алексей Доспехов