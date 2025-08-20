Инфляционные ожидания россиян выросли впервые с мая

Инфляционные ожидания населения в августе выросли до 13,5%. По данным опроса «инФОМ» по заказу Центробанка, в июне и июле этот показатель держался на уровне 13%, в мае он составлял 13,4%.

Показатель наблюдаемой инфляции в августе вырос до 16,1%. В июне и июле он составлял 15,7% и 15% соответственно. По данным опроса, лишь у 34% семей есть сбережения на случай, если они лишатся постоянного дохода. Для этой группы населения наблюдаемая инфляция за месяц увеличилась с 16% до 17,4%.

