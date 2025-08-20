Ярославский «Локомотив» проиграл «Северстали» на старте предсезонного турнира

В Омске на «G-Drive Арене» 20 августа состоялся матч между ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью» в рамках Кубка Блинова. Победил клуб из Череповца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Основное время матча закончилось со счетом 0:2. Во втором периоде его открыл хоккеист «Северстали» Олег Садовин при игре в равных составах. В третьем периоде, как и в прошлом товарищеском матче, тренерский штаб «Локомотива» взял тайм-аут за пару минут до окончания игры.

Однако сравнять счет не удалось: за 40 секунд до финальной сирены счет стал уже 0:2, шайба рикошетом залетела в пустые ворота «Локомотива». У ярославского клуба по ходу матча было четыре удаления, у соперника — два. Также тренеры договорились о проведении овертайма и серии буллитов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 18 августа «Локомотив» начал игровую программу предсезонной подготовки. В первом товарищеском матче ярославцы одержали победу над нижегородским «Торпедо».

Новый главный тренер «Локомотива» Боб Хартли, говоря об играх предсезонной подготовке, отмечал, что «сейчас результат второстепенен», важнее — познакомиться тренерскому штабу с игроками.

Алла Чижова