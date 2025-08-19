«Мы обязаны быть лучше, чем в прошлом сезоне»

Ярославский ХК «Локомотив» начал игровую программу предсезонной подготовки. В ее рамках был сыгран товарищеский матч с «Торпедо», который закончился победой ярославцев. Новый главный тренер «Локомотива» канадец Боб Хартли не стал переоценивать итоги, отметив, что «сейчас результат второстепенен», но предупредил, что изменений в связи с его приходом не избежать, так как он любит «агрессивный атакующий хоккей».

Боб Хартли

18 августа в многофункциональном спортивном комплексе «Локомотив» в Ярославле чемпион Кубка Гагарина 2025 года обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1 в рамках товарищеского матча. В составе ярославского клуба отличились Ярослав Лихачев, вернувшийся из аренды, и Денис Алексеев, у нижегородцев забил Бобби Нарделла. Ворота «железнодорожников» защищали Даниил Исаев и Алексей Мельничук по 30 минут.

Игра 18 августа стала «премьерой» для канадца Боба Хартли в качестве наставника «Локомотива», с которым после победы в сезоне 24/25 Кубка Гагарина досрочно расторг контракт главный тренер Игорь Никитин, заключивший пятилетнее соглашение с ЦСКА.

Новый наставник был и у «Торпедо» — Алексей Исаков, ранее занимавший пост главного тренера ХК «Торпедо-Горький» (фарм-клуб «Торпедо»). Как писал «Ъ-Приволжье», наставник Игорь Ларионов покинул нижегородский клуб в апреле 2025 года после того, как «Торпедо» вылетело из чемпионата КХЛ, проиграв, к слову, во всех четырех матчах первого раунда плей-офф ярославскому «Локомотиву».

Боб Хартли, анонсировав предстоящие изменения в игре команды, не стал говорить о разнице и сходстве «его хоккея» и тем, как «Локомотив» добывал чемпионство в прошлом сезоне, но подчеркнул принципиальные для него вещи.

«Каждый тренер – как шеф-повар на кухне. У каждого есть свой рецепт, своя система, поэтому перемены в игре "Локомотива" точно будут. С другой стороны, хоккей – простая игра. У игроков скоро не будет сложностей с пониманием моей системы. Я люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером. У нас хороший состав, есть отличные ветераны, а также лучший вратарский тандем»,— цитирует сайт КХЛ слова Хартли после товарищеского матча.

В матче 18 августа в составе «Локомотива» было более 10 молодых хоккеистов, не игравших основной роли в прошлом сезоне. Как пояснил новый наставник, товарищеская встреча была «вложением в игроков» и знакомством нового тренерского штаба с хоккеистами.

«Все четыре звена выходили практически по кругу, а молодые ребята поиграли в неравных составах. Лето – это время, чтобы узнать, что можно доверить игрокам. Взяли тайм-аут в третьем периоде, поскольку показалось, что стали играть пассивно и отступать. В такой хоккей мы не играем. Результат этого матча не важен на предсезонке, как и в остальных летних играх. Если бы оценивали мою статистику в предсезонных матчах – у меня бы не было такой длинной тренерской карьеры. Больше узнав и увидев, мы сможем работать над слабыми местами»,— сказал Боб Хартли.

По вопросу изменений в составе главный тренер «Локомотива» пояснил, что «в Ярославле есть традиции доверять своим воспитанникам», поэтому тренерский штаб будет смотреть на молодых игроков. Наставник пришел в ярославский клуб со своей командой, с которой ранее привел к чемпионству в Кубке Гагарина омский «Авангард».

«Звягин и Рябыкин были со мной в "Авангарде", они знают мою систему и требования. Сразу хочу сказать, что весь штаб работает вместе. Мы обсуждаем все детали вместе, но принимаю решения я. Очень рад, что Красоткин с нами. Он – многолетний капитан "Локомотива", знает всех хоккеистов»,— заверил Хартли.

Новый наставник сразу после подписания контракта с «Локомотивом» созвонился по видеосвязи с каждым игроком, после приезда в Ярославль — проводил индивидуальные собрания.

«Очень важно перед постановкой задач понять игроков как людей. Нужно узнать их глубже. У Саши Радулова много эмоций, я люблю это. Я сам очень эмоциональный, ведь хоккей – не для людей, которые постоянно спят»,— сказал Боб Хартли.

Основной задачей для себя главный тренер ставит «зайти в плей-офф на пике» и выиграть последний матч сезона. При этом наставник понимает, что соперники будут мотивированными в играх с ярославским клубом.

«Мы обязаны быть лучше, чем в прошлом сезоне»,— заключил наставник «Локомотива».

Как сообщает «МатчТВ», еще до начала сезона вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявлял, что Боб Хартли способен привести ярославскую команду к победе в Кубке Гагарина. Для этого «Локомотиву» нужно успеть перестроиться под тактику и требования нового наставника. Напомним, Игорю Никитину понадобилось четыре года на построение команды-чемпиона.

После товарищеского матча с журналистами поговорил и новый защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл. Контракт с канадцем был подписан в межсезонье. По словам самого игрока, он может помочь как в атаке, так и выйти в большинстве.

«Главное – сыграть надежно у своих ворот. В команде меня приняли отлично, она практически не изменилась с прошлого сезона. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ»,— рассказал Холлоуэлл (цитата по КХЛ).

В поединке 18 августа играл и Степан Никулин. Последний раз форвард «Локомотива» выступал в матче регулярного чемпионата 14 марта. Тогда он получил серьезную травму, потребовавшую операционного вмешательства. Никулин пропустил победный плей-офф.

«Самое главное — в игру войти, потому что давно не играл, соскучился. Более агрессивно стали играть, стараемся везде навязать давление. Нам объясняют много нюансов: как правильно ставить клюшку, коньки»,— поделился бывший подопечный Игоря Никитина впечатлениями от работы с новым тренером.

19 августа ярославский «Локомотив» отправился на Кубок Блинова в Омск, который пройдет 20-24 августа. «Железнодорожники» встретятся с ХК «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Северсталь».

Вторая часть тренировочных сборов в Ярославле запланирована с 25 августа по 4 сентября. 31 августа ярославцы сыграют с череповецкой «Северсталью». «Локомотив» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона 25/26 5 сентября матчем с челябинским «Трактором».

Алла Чижова