Крымчанку приговорили к 15 годам колонии за передачу Украине данных о ПВО

Верховный суд Крыма приговорил жительницу Джанкойского района полуострова к 15 годам колонии и штрафу за передачу военной разведке Украины данных о российском ПВО. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, 28-летняя женщина выступала против проведения специальной военной операции на Украине. В марте 2024 года она вступила в интернет-сообщество под управлением ГУР МО Украины. Женщина фотографировала места расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. За выполненную работу она получила от куратора порядка 15 тыс. рублей.

Крымчанку задержали сотрудники ФСБ, против нее возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Его рассмотрение проходило в закрытом заседании из-за сведений, составляющих государственную тайну.

Верховный суд Крыма приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб. Также подсудимой назначили ограничение свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного наказания.

Александр Егоров, Симферополь