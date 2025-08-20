Лукашенко: Минск поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома

Белоруссия поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома. Об этом в среду, 20 августа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров с иранским президентом Масудом Пезешкианом, посетившим Минск с официальным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан и Александр Лукашенко

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters Масуд Пезешкиан и Александр Лукашенко

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

«Не могу оставить без внимания крайне напряженную ситуацию после нового витка военной эскалации между Израилем и Ираном, что привело к прямому вовлечению в конфликт США. Силовое противостояние — серьезная угроза региональной и международной стабильности и безопасности, особенно в связи с нанесением ударов по инфраструктуре Ирана, в том числе ядерной, которая находится под контролем МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии.— ''Ъ''). Поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома», — сказал Александр Лукашенко журналистам по итогам встречи (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в июне Иран временно прекратил сотрудничество с МАГАТЭ после того как его ядерные объекты были атакованы сначала Израилем, а затем и США. Иранские власти обвинили агентство в создании негативного фона вокруг его ядерной программы страны, что, как считают в Тегеране, сыграло на руку его оппонентам. Израиль и США настаивают на полном сворачивании Ираном его ядерной программы, включая обогащение урана. Иран же ссылается на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), по которому все его страны-участники имеют право на развитие мирного атома. В понедельник иранские власти анонсировали очередные переговоры с МАГАТЭ по своей ядерной программе.

Александр Лукашенко напомнил, что изначально визит его иранского коллеги в Минск был намечен на июнь, однако из-за обострения обстановки в регионе («непредвиденных обстоятельств» по словам белорусского лидера) поездка была перенесена на август.

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за осуждение атак Израиля и США на иранские ядерные объекты.

Игорь Лёгонький