Президент Ирана поблагодарил Лукашенко за осуждение атак США на ядерные объекты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время визита в Белоруссию заявил, что атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты в июне нарушили все международные стандарты. Он поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за поддержку Тегерана в этой ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан и Александр Лукашенко

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters Масуд Пезешкиан и Александр Лукашенко

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

«Я бы хотел поблагодарить вас и ваших коллег за те серьезные и твердые позиции, которые вы заняли во время атак США и Израиля на законные объекты на иранской земле. Они атаковали наши мирные ядерные объекты»,— сказал Масуд Пезешкиан на переговорах с Александром Лукашенко.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. 22 июня США присоединились к израильской операции: американские ВВС нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. 24 июня вступило в силу перемирие между сторонами. Александр Лукашенко называл атаки по иранской ядерной инфраструктуре незаконной.

Лусине Баласян