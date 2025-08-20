Петербургский суд заключил в СИЗО брата погибшего рейдера Давида Шенгелию

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 65-летнего бизнесмена Давида Шенгелию по обвинению мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили «Ъ-СПб» в объединенной пресс-службе городских судов.

Срок меры пресечения — по 14 октября, уточняется в сообщении.

С 2015 по 2017 год родной брат убитого несколько лет назад бизнесмена Бадри Шенгелии, по версии следствия, предоставил в бюро медико-социальной экспертизы подложные документы о наличии заболеваний, на основании которых ему была установлена вторая группа инвалидности. Эти сведения были использованы для оформления пенсии и ежемесячных социальных выплат, пояснили в полиции.

