Дело о взятке топ-менеджера воронежской структуры «Газпрома» передано в суд

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области завершило расследование в отношении заместителя генерального директора по строительству и инвестициям ресурсоснабжающей коммерческой организации. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 1 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а также покушении на получение взяток в общем объеме 3,6 млн руб. (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о заместителе генерального директора по строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Сергее Андриевском.

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый получил через подчиненного более 1 млн руб. за общее покровительство одному из подрядчиков, а также за заключение новых договоров, приемку выполненных работ, согласование и подписание отчетных документов. В то же время топ-менеджер пытался незаконно завладеть средствами еще трех коммерческих организаций на общую сумму в 3,6 млн руб. по аналогичной схеме с привлечением посредника, но тот обратился в правоохранительные органы.

6 сентября прошлого года по ходатайству следствия господина Андриевского заключили под стражу. При этом защита обвиняемого посчитала арест необоснованным. Как отметил адвокат господина Андриевского Сергей Жеребятьев, диагнозы, указанные в медицинских документах господина Андриевского, подпадают под утвержденный правительством РФ перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. С этим не согласилась апелляция и господин Андриевский остался под стражей.

На собственность обвиняемого общей оценочной стоимостью 29 млн руб. наложен арест.

Ранее воронежский СКР завершил расследование в отношении ранее судимого за покушение на мэра Борисоглебска экс-депутата, в этот раз обвиняемого в неуплате налогов на 117 млн руб.

