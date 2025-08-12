Иностранным авиакомпаниям грозит сокращение рейсов за нарушение прав россиян

Объединение общественных потребителей (ООП) предложит Минтрансу ужесточить ответственность иностранных авиаперевозчиков за нарушение прав россиян. Речь идет о случаях, когда пассажирам при длительных задержках не предоставляют питание или намеренно недогружают багаж. Об этом «Ъ» сообщил руководитель ООП, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

Поводом стала очередная недогрузка багажа компанией Turkish Airlines в прошедшие выходные на рейсах в московский аэропорт Внуково. Господин Зотов подчеркнул, что меры нужны против всех международных авиакомпаний, «пренебрегающих правами пассажиров».

ООП предлагает законодательно закрепить в российских воздушных правилах санкцию за подобные нарушения — сокращение частоты рейсов иностранного перевозчика при повторных инцидентах. В объединении считают, что эту меру можно ввести после пика сезона — с началом осенне-зимнего расписания или с января. Предложение направят в авиационные власти в ближайшие дни.

Один из собеседников «Ъ» в экспертном сообществе поддержал инициативу. Он напомнил, что Turkish Airlines не в первый раз «демонстрирует негативное отношение к пассажирам из РФ». В качестве примера собеседник «Ъ» привел случай 2024 года, когда компания не пускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, ссылаясь на отсутствие багажа, обратных билетов или визовой истории.

Подробности — в материале «Ъ» «Turkish Airlines нагружают ответственностью».