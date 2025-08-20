Белгородскому бизнесу, оказавшемуся в простое, компенсируют 180 млн рублей

Правительство РФ направило 180 млн руб. на компенсацию заработной платы работникам 90 приграничных предприятий Белгородской области, оказавшимся в простое из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Правительство РФ приняло решение и выделило 180 млн руб. 90 нашим предприятиям из приграничья, которые из-за оперативной обстановки вынуждены были перейти на простой. Деньги пойдут на выплату заработной платы»,— отметил господин Гладков.

Накануне стало известно о намерении правительства РФ выделить Белгородской и Курской областям 210 млн руб. федеральной поддержки. Из этой суммы 60 млн руб. направят жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. В Курской области выплаты произведут 25 организациям, оказывающим услуги ЖКХ, на сумму 150,6 млн руб.

Кабира Гасанова