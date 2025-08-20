«Газпром» ищет покупателей партии СПГ в Юго-Восточной Азии

«Газпром» (MOEX: GAZP) планирует реализовать партию сжиженного природного газа с завода «Портовая СПГ» на Балтике. Компания ищет покупателей среди стран Юго-Восточной Азии. Это следует из данных аналитического агентства Kpler, с которыми ознакомился «Ъ».

Газовоз Perle (бывшее название «Псков») в июле вышел с грузом «Портовой СПГ» и около недели стоит у берегов Малайзии в ожидании разгрузки. Это первое судно, покинувшее «Портовую СПГ» с коммерческим грузом после введения санкций США в феврале.

После введения санкций проект «Портовая СПГ» фактически прекратил экспорт. СПГ-завод пытался доставить груз в Китай до 22 марта, но партия так и не отправилась к покупателю.

Малайзия, один из ведущих мировых экспортеров СПГ, в ближайшие пять лет может начать наращивать импорт СПГ из-за растущего спроса на электроэнергию внутри страны. В 2024 году Малайзия экспортировала 35,7 млн тонн СПГ. Импорт составил около 3,3 млн кубометров, большая часть СПГ была закуплена в Австралии. О том, что Россия обсуждает с Малайзией проекты развития газового рынка и торговлю газом, в мае сообщал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

