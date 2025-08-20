Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проезда через Крымский мост ожидают более полутора тысяч авто

На Крымском мосту со стороны Керчи стоит более 1,5 тыс. автомобилей, ожидание проезда составляет около четырех часов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1521 транспортное средство Время ожидания составляет около четырех часов»,— отмечают специалисты https://t.me/most_official/17674. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Ранее в ФСБ России заявили о предотвращении теракта на Крымском мосту. Силовики выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством. По данным следствия, авто прибыло с Украины транзитом через несколько стран, пройдя российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

На автовозе частного перевозчика автомобиль планировали доставить в Краснодарский край. Там его должны были передать другому водителю, чтобы тот выехал на нем в Крым через мост и «стал невольным террористом-смертником» https://www.kommersant.ru/doc/7972904.

Александр Егоров, Симферополь

