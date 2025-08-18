Власти Крыма поблагодарили ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность сотрудникам ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе наших чекистов. Слова самой искренней благодарности всем сотрудникам ФСБ, которые стоят на пути террористов, спасают жизни людей, обеспечивают мир и стабильность»,— отметил Аксенов.

Ранее ФСБ заявила, что спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту с использованием заминированного автомобиля. Это уже вторая попытка теракта на этом мосту с начала года.

По данным чекистов, на автомобиле «Шевроле Вольт» обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Авто прибыло с Украины транзитом через несколько стран: она пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

На автовозе частного водителя-перевозчика автомобиль планировали доставить в Краснодарский край. Там его должны были передать другому водителю, чтобы тот выехал на нем в Крым через Крымский мост и «стал невольным террористом-смертником».

Александр Егоров, Симферополь