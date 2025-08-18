Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Крыма поблагодарили ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность сотрудникам ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе наших чекистов. Слова самой искренней благодарности всем сотрудникам ФСБ, которые стоят на пути террористов, спасают жизни людей, обеспечивают мир и стабильность»,— отметил Аксенов.

Ранее ФСБ заявила, что спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту с использованием заминированного автомобиля. Это уже вторая попытка теракта на этом мосту с начала года.

По данным чекистов, на автомобиле «Шевроле Вольт» обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Авто прибыло с Украины транзитом через несколько стран: она пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

На автовозе частного водителя-перевозчика автомобиль планировали доставить в Краснодарский край. Там его должны были передать другому водителю, чтобы тот выехал на нем в Крым через Крымский мост и «стал невольным террористом-смертником».

Александр Егоров, Симферополь

Новости компаний Все