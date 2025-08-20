Суд взял под стражу экс-депутата свердловского заксобрания Жуковского

Куйбышевский районный суд Омска арестовал генерального директора «Омскэлектро» и экс-депутата заксобрания Свердловской области Андрея Жуковского на два месяца, сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Накануне стало известно о задержании Андрея Жуковского. Губернатор Виталий Хоценко подтвердил, что правительство региона будет содействовать следствию.

Уголовное дело в отношении руководства «Омскэлектро» возбудили в ноябре 2023 года после прокурорской проверки. Ущерб от действий фигурантов оценили в 50 млн руб. В июле текущего года прокуратура сообщила о более чем 100 нарушениях в компании, включая нарушения в работе диспетчерской службы и в технической эксплуатации воздушных линий и трансформаторных подстанций.

Андрей Жуковский являлся депутатом заксобрания Свердловской области с 2011 по 2021 год. С 2016 года он возглавлял фракцию «Справедливая Россия». На должность генерального директора «Омскэлектро» его назначили в 2018 году, через три года он стал депутатом омского заксобрания.

Мария Игнатова