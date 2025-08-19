Силовики задержали экс-депутата свердловского заксобрания Андрея Жуковского

Генеральный директор «Омскэлектро» и бывший депутат законодательного собрания Свердловской области от «Справедливой России» Андрей Жуковский был задержан вечером 18 августа в связи с расследованием нескольких уголовных дел, в которых якобы фигурирует экс-парламентарий, сообщают со ссылкой на источники омские издания NGS55.RU и «Город55». Представители «Омскэлектро», МВД и СКР по Омской области были недоступны для комментария «Ъ-Урал».

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Жуковский

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Андрей Жуковский с 2011 по 2021 год был депутатом законодательного собрания Свердловской области, с 2016-го возглавлял фракцию «Справедливая Россия». После назначения лидера уральских справороссов Александра Буркова врио губернатора Омской области господин Жуковский получил должность генерального директора «Омскэлектро», которую занимает с 2018 года. В 2021 году Андрей Жуковский был избран депутатом заксобрания Омской области от «Справедливой России». Во время работы депутатом в Свердловской области он предлагал законопроект о прямых выборах мэра в Екатеринбурге, курировал общественное движение «За справедливое ЖКХ», а во время рассмотрения вопроса о лишении мандата текущего главы фракции Армена Карапетяна заявил, что «депутат — переходный вид от человека к ангелу».

В ноябре 2023 года прокуратура Омска потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства АО «Омскэлектро» в связи «многочисленными грубыми нарушениями закона». В надзорном ведомстве подчеркнули, что с 2018 года на предприятии произошло значительное наращивание кредиторской задолженности и заемных средств, что привело к созданию предбанкротной ситуации. «Несмотря на критическое финансовое состояние предприятия, руководство без какой-либо необходимости вводило в штатное расписание новые должности руководящего состава, содержание которых не было включено в тариф»,— добавили в прокураторе.

Надзорное ведомство выявило факты необоснованной выплаты материальной поддержки на 5,2 млн руб. руководящему составу организации, заключение договоров на поставку товаров для компании по завышенным ценам, необоснованное списание на убытки долгов платежеспособных дебиторов на 7 млн руб. и т.д. В прокуратуре подчеркнули, что инвестпрограмма организации за 2022 год была исполнена всего на 29%, а ущерб предприятию в результате действий руководства составил в 50 млн руб.

В том же месяце СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Старший помощник руководителя регионального СУ СКР Лариса Болдинова тогда подчеркнула, что ведомство организовало следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности конкретных лиц.

Василий Алексеев