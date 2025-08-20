В «Интервидении» примет участие 21 страна, включая США

Участие в «Интервидении» уже подтвердила 21 страна, в том числе и США. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Алимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Алимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также в конкурсе будут участвовать представители стран СНГ, стран-партнеров России в Южной Америке и Африке, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Сербии.

«К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которых мы приглашали», — сказал Александр Алимов. Он отметил, что Россия ни разу не отказала артистам в участии по политическим мотивам: при отборе кандидатов учитывались только критерии соответствия формату, концепции, музыкальному цензу и графику проведения конкурса.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Интервидение» примут участие артисты из 20 стран.