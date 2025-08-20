Техникум имени Курочкина в Екатеринбурге получил грант на 20 млн рублей

Екатеринбургский промышленно-технологический техникум имени Курочкина получил грант в 20 млн руб. от Министерства просвещения России и МГТУ «Станкин» для создания учебного цеха станкостроения. Новое оборудование поможет обучать специалистов для современных заводов, сообщили в правительстве Свердловской области.

Фото: правительство Свердловской области

Врио губернатора Денис Паслер отметил, что студенты смогут применять теоретические знания на практике. В новом учебном цехе они будут изготавливать реальные детали для предприятий, также запланирована стажировка шести педагогов. «Это делает выпускников более конкурентоспособными на рынке труда, позволяет удовлетворять потребности растущей экономики региона»,— сказал господин Паслер.

Напомним, в начале года в Свердловской области увеличили финансирование в сфере АПК на 773 млн руб. Аграрные предприятия смогут получить частичное возмещение затрат на модернизацию профильных колледжей и техникумов.

Ирина Пичурина