В Свердловской области увеличили финансирование в сфере АПК на 773 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование государственной программы в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на 773 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«С 2025 года стартует региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе", на реализацию которого предусмотрено около 25 млн руб. Кроме того, дополнительные средства направляются на повышение конкурентоспособности отрасли, возмещение части затрат при покупке сельхозтехники и оригинальных репродуктивных семян»,— отметил Евгений Куйвашев.

В частности, сельхозтоваропроизводителям будет компенсирована часть затрат на обучение и повышение квалификации сотрудников. Аграрные предприятия смогут получить частичное возмещение затрат на модернизацию профильных колледжей и техникумов.

В 2025 году на поддержку уральских аграриев планируется направить около 5 млрд руб., включая субсидии производителям молока, финансовое содействие развитию племенного дела, грантовую поддержку начинающим аграриям и поддержку в приобретении техники и оборудования.

Напомним, в 2024 году уральские аграрии превысили план по сбору урожая на 108,9 тыс. тонн. Всего земледельцы намолотили с полей 806,4 тыс. тонн зерна и заготовили 1,2 млн тонн сенажа, 812 тыс. тонн силоса и 160 тыс. тонн сена для скота.

Полина Щуцкая