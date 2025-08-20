Покинувший Украину футболист Роспутько получил российское гражданство

Полузащитник Александр Роспутько, покинувший Украину в 2023 году, получил российское гражданство и стал игроком песчанокопской «Чайки». Об этом сообщается на сайте Первой лиги.

До 2023 года Роспутько представлял украинский Шахтер. В октябре того года он самовольно покинул расположение команды после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». Украинские СМИ писали, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургским клубом «Звезда». Сообщалось, что Роспутько мог покинуть «Шахтер» из-за политических разногласий с одноклубниками.

Александру Роспутько 21 год. На его счету четыре матча за сборную Украины до 19 лет, в которых он не отметился результативными действиями.

Арнольд Кабанов