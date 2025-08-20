Причиной взрыва под Люблином мог стать удар дрона или диверсия

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал информацию об инциденте, который произошел в ночь на 20 августа на востоке страны. В Мазовецком воеводстве Польши упал и взорвался неизвестный объект «неприродного происхождения». В расположенных поблизости жилых домах выбило стекла, пострадавших нет.

По словам министра обороны, взорвавшийся объект мог быть перевозившим контрабанду дроном. Среди других возможных вариантов — диверсия, передает агентство Reuters. Никаких вторжений в воздушное пространство Польши зафиксировано не было, отметили источники в разговоре с изданием.