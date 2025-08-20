Reuters: Путин и Моди встретятся в Дели до конца года

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретятся в Дели до конца 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства России в Индии.

Нарендра Моди и Владимир Путин в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нарендра Моди и Владимир Путин в июле 2024 года

Точные даты встречи Владимира Путина и Нарендры Моди на данный момент неизвестны, отмечает издание.

В начале этой недели состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии и президентом России. В ходе звонка политики обсудили итоги саммита РФ и США на Аляске и перспективы урегулирования украинского кризиса.