Лидер «Дореволюционного советчика» вышел на свободу после двухлетнего срока
Отсидевший за дискредитацию армии России лидер группы «Дореволюционный советчик» Вячеслав Малахов вышел на свободу 20 августа. Об этом сообщает издание RusNews.
Фото: Личный архив Вячеслава Малахова
Как сообщал «Ъ-СПб», Вячеслава Малахова задержали 31 января 2024 года по обвинению в статью о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Поводом стали публикации в личном Telegram-канале музыканта. В ноябре того же года он был приговорен к двум годам колонии общего режима и запрету администрировать интернет-сообщества на аналогичный период. Срок завершился 19 августа 2025 года с учетом времени, проведенного в СИЗО (день засчитывается за полтора).
В 2023 году господин Малахов провел несколько недель в психбольнице, куда, по собственному заявлению, был помещен недобровольно, а после этого получил штраф в размере 30 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за пост в группе «ВК».
