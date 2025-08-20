В Бурятии осужден экс-начальник ГО и ЧС за взятку при строительстве дамбы

Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении Баира Банзаракцаева, экс-начальника отдела ГО и ЧС администрации Иволгинского района Бурятии. Как сообщает пресс-служба суда, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как установлено в суде, чиновник в 2021 году получил взятку в размере 1,38 млн руб. от подрядчика по строительству дамбы за «беспрепятственную приемку выполненных работ». Дамба при этом строилась в неотложном порядке для защиты села Полесье от паводка на реке Селенге.

Приговором суда Банзаракцаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 4,1 млн руб. В суде уточняют, что при назначении наказания были учтены «смягчающие обстоятельства», связанные с состоянием здоровья самого экс-чиновника, а также его близких родственников.

Влад Никифоров, Иркутск