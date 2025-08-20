В России запустят социальную рекламу в СМИ для борьбы с кибермошенничеством

Правительство России утвердило план противодействия кибермошенникам. На его основе кабмин поручил размещать в СМИ социальную рекламу для повышению цифровой и финансовой грамотности граждан. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Ответственными назначены Минцифры, Минкультуры, Минфин, а также Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банк России.

В мае этого года правительство анонсировало пилотный проект для борьбы с кибермошенничеством. Госорганы, банки и операторы связи будут совместно работать на специальной государственной платформе. Срок реализации пилотного проекта — до марта 2026 года.