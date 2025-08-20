Россияне смогут установить самозапрет на доступ к опасной информации в интернете

Правительство предложило ввести механизм добровольного согласия граждан на ограничение доступа к «потенциально опасной информации» в интернете. Речь идет о сведениях, доступ к которым на территории России не ограничен. Эта инициатива содержится в плане реализации концепции борьбы с киберпреступностью, одобренном сегодня.

Предложение о самозапрете приводится в 18-м пункте плана (.pdf). Соответствующие нормы Минцифры, Минкульт, Роскомнадзор, Росмолодежь и заинтересованные органы власти должны представить до третьего квартала 2027 года. Как можно будет установить такой самозапрет, не уточняется.

Всего в плане 37 пунктов, разделенных по шести направлениям. В документ вошли меры для совершенствования действующего законодательства, а также для технического противодействия преступникам и повышения цифровой грамотности россиян. С 1 марта 2025 года в России можно установить самозапрет на получение кредита через «Госуслуги».