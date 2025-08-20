Пересекавший дорогу вне перехода пешеход погиб после наезда авто на Школьной улице

Пожилой петербуржец, переходивший Школьную улицу вне зоны пешеходного перехода, погиб после наезда двух автомобилей. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером, в 21:30, вблизи дома 10 по Школьной улице, 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 70-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть не по переходу. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса Haval Jolion, после чего скончался на месте аварии.

Артемий Чулков