Перебегавшего улицу пешехода на Московском проспекте насмерть сбила иномарка

Решение перебежать улицу в неположенном месте привело к смерти пешехода. Он попал под колеса BMW у дома 41 по Московскому проспекту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция получила вызов по аварии со смертельным исходом в 21:00 14 августа. Уже на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший на вид 30 лет перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Он скончался на месте ДТП от полученных травм.

Правоохранители приступили к проверке по факту аварии.

Татьяна Титаева