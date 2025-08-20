Владелец криптофермы в Бурятии обвиняется в хищении электроэнергии на 37 млн руб.

Следственным управлением МВД по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уланудэнца, обвиняемого в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). Как сообщает пресс-служба МВД Бурятии, мужчина организовал криптоферму и нанес ущерб поставщику электроэнергии в размере свыше 37 млн руб.

По данным следствия, в 2021 году житель Улан-Удэ арендовал помещение в Заиграевском районе Бурятии, разместил там оборудование для майнинга и «самовольно, без заключения договора подключился к электросетям». Незаконная деятельность была пресечена в апреле 2024 года.

Уточняется, что при обыске помещения было обнаружено 355 единиц оборудования общей стоимостью более 50 млн руб. Уголовное дело владельца криптофермы передано в суд.

Влад Никифоров, Иркутск