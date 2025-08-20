МВД перечислило мошеннические схемы по вовлечению в дропперство

Дропперы могут заставить гражданина предоставить свою карту для незаконных денежных переводов с помощью манипуляций. В МВД рассказали, что злоумышленники выработали несколько «уловок» для вовлечения человека в дроппертво.

Мошенники могут предлагать людям различные способы заработка. Например, быстрые деньги за сдачу карты в аренду третьим лицам, работа менеджером по переводам призовых денег с лотерей или доходов от инвестиций, обмен и вывод криптовалюты. Также дропперы нередко представляются внештатными сотрудниками полиции и под предлогом «операции по поимке преступников» просят жертв перевести или снять украденные деньги.

Злоумышленники могут также вовлекать в дропперство через якобы ошибочные переводы с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты. В схемах фигурируют и предложения поучаствовать в благотворительности — перевести или снять деньги для пенсионеров. Мошенники могут выстраивать со своими жертвами доверительные отношения через соцсети, чтобы в дальнейшем «одолжить карту» для финансового перевода.

В июне Госдума приняла законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за помощь телефонным мошенникам в обналичивании и переводе похищенных средств. Документ предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Депутаты также планируют запретить банковским платежным агентам проводить упрощенную идентификацию физлиц.