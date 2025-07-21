Полиция возбудила дело после смерти 12-летнего велосипедиста из-за ДТП в Ленобласти

В результате ДТП в Кировском районе Ленинградской области погиб 12-летний велосипедист. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подростка поздним вечером 19 июля на трассе «А-120» в районе Мги сбила Kia Ceed. За рулем иномарки был 37-летний водитель. Полицейские установили, что во время аварии он был пьян, к тому же от освидетельствования отказался.

Водителя задержали и доставили в отдел. Возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев погиб в результате ДТП в Ленобласти.

Татьяна Титаева