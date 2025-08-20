Вратарь «Флуминенсе» побил рекорд по числу матчей в профессиональном футболе

Бразильский голкипер «Флуминенсе» Фабио стал рекордсменом по количеству матчей среди профессиональных футболистов. На его счету 1391 встреча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters

В среду 44-летний Фабио вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала play-off Южноамериканского кубка против колумбийского клуба «Америка Де Кали». «Флуминенсе» одержал победу со счетом 2:0.

Фабио превзошел достижение экс-вратаря сборной Англии Питера Шилтона, который провел 1390 матчей. на третьем месте по количеству игр располагается форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (1284).

Фабио представляет Флуминенсе с 2022 года, также выступал за бразильские «Униан Бандейранте», «Атлетико Паранаэнсе», «Крузейро» и «Васко да Гама». Он является трехкратным чемпионом страны. Фабио также принадлежат рекорды по числу выигранных матчей в Кубке Либертадорес и Южноамериканском кубке.

Таисия Орлова