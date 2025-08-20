«Ведомости»: в Минфине хотят увеличить НДФЛ для иноагентов до 30%
В Минфине разработал законопроект, согласно которому иноагенты должны будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%. Инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Ведомости» со ссылкой источники.
По информации издания, ставка 30% будет распространяться на весь налоговый период, даже если за это время гражданин был в статусе иноагента всего один день.
В том же документе говорится, что иноагенты лишатся налоговых льгот — не смогут получать налоговые вычеты на инвестиции, будут обязаны платить налог на доходы от продажи активов, при дарении и наследовании. Изменения вносятся в ст. 217 НК РФ.