ТАСС: кабмин одобрил инициативу о лишении иноагентов налоговых льгот

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки, согласно которым иностранных агентов лишат возможности использовать налоговые льготы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Налоговые преференции будут ограничены физическим и юридическим лицам со статусом иностранного агента. Изменения коснутся и организаций, в которых иноагентам принадлежит доля от 10%, говорится в публикации.

Иноагентам ограничат возможность применять пониженные ставки налога на прибыль и возможность освобождаться от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества. Также для них планируется ввести ограничения по пониженным налоговым ставкам по НДФЛ. Иноагенты не смогут получать налоговые вычеты на инвестиции, не смогут избежать уплаты налогов на доходы от продажи активов, при дарении и наследовании.