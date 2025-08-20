В Госдуму внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании школьников

В Госдуму внесен законопроект о бесплатном двухразовом питании для школьников, сообщил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Сейчас бесплатное горячее питание в школах раз в день предоставляется с первого по четвертый классы, а также сиротам, детям из многодетных семей или с ограниченными возможностями здоровья.

Господин Гусев уточнил, что в России обучается более 18 млн школьников. По его словам, у многих подростков уже есть хронические заболевания. Одной из причин этого он назвал отсутствие регулярного трехразового питания. «Наш законопроект — это уверенность родителей в завтрашнем дне,— заявил депутат ТАСС. — Реализация этой инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране».

В июле губернатор Нижегородской области не поддержал инициативу депутатов заксобрания о бесплатном горячем питании учеников 5–11 классов из многодетных, малоимущих и приемных семей. Он считает, что если средства на эти цели и появятся, то их лучше направить на другую поддержку граждан.