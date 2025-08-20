Бразильский защитник Жоао Виктор стал игроком ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с бразильским защитником Жоао Виктором. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Жоао Виктор

Фото: Ruano Carneiro / Getty Images Жоао Виктор

Фото: Ruano Carneiro / Getty Images

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29. Бразилец будет выступать под четвертым номером.

Ранее пресс-служба предыдущего клуба Жоао Виктора «Васко да Гама» сообщила, что сумма трансфера составила около €5 млн (включая бонусы). Также команда получит 25% от продажи игрока в будущем.

Жоао Виктор представлял бразильскую команду с 2024 года. Он провел за команду 75 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Также выступал за бразильский «Коринтианс», французский «Нант» и португальскую «Бенфику».

Таисия Орлова