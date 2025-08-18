Полицейские выявили двух нелегалов в ходе рейда в Красносельском районе

В рамках рейда в Красносельском районе петербургские правоохранители проверили 56 иностранных граждан, двоих из которых привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники МВД дежурили на двух шоссе — Таллинском и Волховском. Всего в ходе мероприятия осмотрели 238 авто и проверили документы у 368 человек. В отношении двух человек составили протоколы за нарушение правил перевозки оружия (ст. 20.12 КоАП).

Помимо этого, полицейские выписали штрафы за несоблюдение правил дорожного движения, большинство — по статье о перевозке детей без удерживающих устройств. Также нескольких водителей привлекли за отказ от медосвидетельствования, управление незарегистрированным транспортным средством и езду без номеров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция проверила почти 400 граждан во время миграционного рейда в Петербурге.

Артемий Чулков