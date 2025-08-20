Денис Паслер поздравил свердловчан с 80-летием атомной промышленности

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил работников атомной промышленности и жителей атомградов с 80-летием отрасли в России, передает региональный департамент информационной политики.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В этом году российская атомная промышленность отмечает 80-летний юбилей. Для каждого "атомного" города это событие связано еще с одной знаковой датой — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Уральские атомщики — наследники поколения победителей, тех первопроходцев атомной промышленности, кто в тяжелейших условиях создавал атомный щит страны»,— сказал Денис Паслер.

Более 450 предприятий, связанных с атомной промышленностью, находятся в России под управлением корпорации «Росатом». Восемь из них расположены в Свердловской области, в их числе — Белоярская АЭС и Уральский электрохимический комбинат (УЭХК), который является крупнейшим предприятием по обогащению урана.

Начало атомному проекту было положено в 1942 году, когда руководство СССР подписало распоряжение «Об организации работ по урану». Тогда же была организована секретная Лаборатория № 2 — ныне Курчатовский институт. Однако днем рождения атомной промышленности считается 20 августа 1945 года. Именно в этот день Государственный комитет обороны СССР принял решение об организации Спецкомитета и Первого Главного управления для проведения работ по ядерной тематике — ведомства, на которое легли вопросы обеспечения советского атомного проекта.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и Денис Паслер подписали соглашение о разработке мастер-планов для Заречного, Новоуральска и Лесного. Глава госкорпорации пояснил, что документы «станут основой» для создания комфортной городской среды, развития экономики, реализации молодежных и социальных инициатив в муниципалитетах.

Ирина Пичурина