Разработчик электромобиля из Татарстана планирует запустить роботакси к 2030 году

Компания «Кама», разработчик электромобиля «Атом», планирует запустить беспилотное такси к 2030 году. Пилотный проект может появиться в ближайшие пару лет. Об этом сообщил замгендиректора АО «Кама» Анатолий Кияшко на организованной «Ъ Волга-Урал» сессии «Инвестиционное сотрудничество России и КНР: точки роста» в рамках форума «РОСТКИ».

«К 2030 году „Кама“ планирует запустить роботакси. Возможно, в Иннополисе или Казани или другом городе Российской Федерации. Какой-то пилотный проект появится в ближайшие пару лет», — сказал господин Кияшко. По его словам, для разработки беспилотного такси компания планирует сотрудничать с китайскими партнерами, поскольку «разрабатывать полностью роботакси одному сложно».

Представитель АО «Кама» отметил, что в мире сейчас эксплуатируется не так много роботакси — «пара тысяч автомобилей в некоторых странах». В то же время Китай планирует к 2030 году иметь около 500 тыс. таких автомобилей, а США — 365 тыс. к 2035 году.

По словам Анатолия Кияшко, у «Камы» самая большая команда среди российских автопроизводителей в Китае. Компания работает над созданием электромобиля «Атом» с максимально возможной локализацией в России и планирует запустить серийное производство до конца 2025 года.

Ранее «Кама» представила такси-версию «Атома» на Международном Евразийском форуме «Такси» в Москве. Модели будут выпускаться в двухместном и классическом исполнении.

