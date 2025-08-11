«Атом» представит такси-модификацию своего электромобиля на МЕФТ-2025

Российский производитель АО «Кама» представит такси-версию своего электромобиля «Атом» на Международном Евразийском форуме «Такси» (МЕФТ). Об этом сообщил Telegram-канал компании.

Модели «Атом» в версии такси будут выпускаться в двухместном и классическом исполнении, говорится в сообщении. Модификации российского электромобиля покажут на МЕФТ, который пройдет 14-15 августа в Москве.

В организации добавили, что руководитель отдела разработки «Атома» Ираклий Лакрба примет участие в рабочей сессии МЕФТ, которая посвящена электротакси как бизнес-модели.