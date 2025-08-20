Генпрокуратура: экс-депутат-иноагент Гаджиев передал Западу тайные сведения за $45 млн

Генпрокуратура требует признать экстремистом бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом), а также членов его семьи и обратить их активы в доход государства. По версии ведомства, «за раскрытие сведений закрытого характера» господин Гаджиев (иноагент) получил от правительственных структур США не менее $45 млн, выяснил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Гаджиев (признан иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Магомед Гаджиев (признан иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После начала военной операции на Украине экс-депутат уехал за границу. Он начал поддерживать ВСУ и оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям, а также дискредитировать вооруженные силы России и оправдывать антироссийские санкции, утверждает генпрокуратура. По ее сведениям, Магомед Гаджиев (иноагент) выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на получение иностранного гражданства, о чем сообщил на размещенных в интернете видео.

Генпрокуратура требует запретить деятельность экстремистского сообщества, в которое помимо экс-депутата включило его сожительницу Нину Коломийцеву, а также сына и сестру — Магомедрасула Гаджиева и Раисат Гаджилову. Последние два, по данным Генпрокуратуры, выступают держателями принадлежащих бывшему политику активов и осуществляют управление ими.

Подробности — в материале «Ъ» «Семью депутата обвинили в экстремизме».