Семью депутата обвинили в экстремизме

В Дагестане суд рассмотрит административное заявление, поданное по инициативе генпрокурора Игоря Краснова. Надзорное ведомство требует признать экстремистом бывшего депутата Госдумы иноагента Магомеда Гаджиева, а также членов его семьи, обратив их активы в доход государства. Среди них — предприятие по добыче песка, за счет которого обеспечивается финансирование экстремистского сообщества, сотни объектов недвижимости, в том числе в самом центре Москвы.

Деятельность признанного иноагентом Магомеда Гаджиева требуют запретить как экстремистскую



Административный иск Генпрокуратуры направлен в Советский райсуд Махачкалы. В нем говорится о необходимости запретить деятельность экстремистского сообщества, в которое входят Магомед Гаджиев (признан иноагентом), его сожительница Нина Коломийцева, а также сын экс-депутата Магомедрасул Гаджиев и сестра — Раисат Гаджилова.

Главный фигурант иска с 1998 по 2003 год занимал руководящие посты в налоговых органах страны, затем до октября 2021 года являлся депутатом Госдумы IV, V, VI, VII созывов, входил в состав Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

После начала специальной военной операции на Украине он выехал за границу, где начал поддерживать действия ВСУ, оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям, дискредитировать вооруженные силы России и оправдывать незаконное санкционное давление на РФ, установил надзор. Иноагент Гаджиев даже выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписях, размещенных в интернете. Ранее, говорится в заявлении ГП, направленном в суд, «за раскрытие сведений закрытого характера» он получил от правительственных структур США не менее $45 млн, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США.

Активное содействие фигуранту иска, по данным надзора, оказывает госпожа Коломийцева, «разделяющая его экстремистские взгляды и распространяющая дискредитирующую информацию о действиях армии России в ходе СВО». Через нее он осуществляет финансовую поддержку Украины и ее формирований, о чем сам сообщил в ряде видеороликов, опубликованных во всемирной сети.

В свою очередь, сын и сестра фигуранта, по данным Генпрокуратуры, выступают держателями принадлежащих ему активов, осуществляют управление ими, отвечают за их сохранность и капитализацию. То есть обеспечивают финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности экс-депутата. Таким образом, все четверо «образуют единую группу лиц, деятельность которой в качестве объединения подлежит запрету на территории России». При этом фигурант продолжает сохранять в РФ высоколиквидное имущество, обеспечивающее ему «прибыль для реализации экстремистских планов». Так, его компании — ООО «Усадьба в Кадашах» и ООО «Квинтэссэнс» — записаны на родственников главного фигуранта иска. На них же оформлены расположенные в Дагестане, Москве и Московской области коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки совокупной стоимостью более 2 млрд руб. Кроме того, под контролем семьи находится ООО «Сулакнеруд», учредителем которого значится Раисат Гаджилова. Компания занимается добычей песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении Дагестана, имея соответствующую лицензию до сентября 2033 года. Прибыль от деятельности общества, по данным ГП, через нелегальные схемы выводится в США и Францию, где бывшему депутату принадлежит элитная недвижимость.

Чтобы лишить предполагаемых экстремистов финансовой базы, Генпрокуратура требует обратить в доход государства все их активы, в том числе «Сулакнеруд». Среди недвижимости, которая должна быть арестована до суда, а потом отойти России,— помещения в бизнес-центре «Лаврушинский 5а, стр.1» (расположен возле Третьяковской галереи), ТЦ «Модный сезон» (Охотный Ряд, 2), а также в ЖК Roza Ross на Зубовской улице и ЖК «Пять звезд» на 2-й Фрунзенской улице.

Николай Сергеев