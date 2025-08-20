Сегодня «Локомотив» сыграет с «Северсталью»

В Омске на «G-Drive Арене» 20 августа состоится матч между ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». В клубе уточнили, что старт игры — в 12:00.

Команды встретятся в рамках Кубка Блинова. 21 августа в 12:00 ярославский клуб выйдет на лед с «Сибирью». 23 августа «железнодорожники» встретятся с омским «Авангардом» — в 16:30. 24 августа «Локомотив» проведет заключительный матч с ХК «Нефтехимик» — в 12:00.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» начал игровую программу предсезонной подготовки. В ее рамках был сыгран товарищеский матч с «Торпедо», который закончился победой ярославцев. Новый главный тренер «Локомотива» канадец Боб Хартли не стал переоценивать итоги, отметив, что «сейчас результат второстепенен», но предупредил, что изменений в связи с его приходом не избежать, так как он любит «агрессивный атакующий хоккей».

Алла Чижова