«Ведомости»: власти обсуждают отмену льготы по страховым взносам для МСП

Минфин предложил отменить льготные тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, исключение могут сделать для производственных компаний из приоритетных отраслей.

Пока рассматриваются разные модификации усечения льготы. Какие-либо подробности газета не приводит. Госдума может рассмотреть соответствующий законопроект в ходе осенней сессии. Деловое объединение «Опора России» не поддержало инициативу. Согласно единому реестру МСП, по состоянию на 10 августа в России было зарегистрировано 6,469 млн субъектов МСП.

Сейчас ставка страховых взносов для крупного бизнеса составляет 30%. Для МСП с выручкой до 2 млрд руб. и числом сотрудников до 250 человек установлен пониженный тариф — 15%. Однако льгота распространяется только на часть зарплаты, превышающую 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Часть зарплаты ниже 1,5 МРОТ облагается по ставке 30%.

Преференциальные условия по страховым взносам также действуют для IT-компаний — они платят 7,6% со всего фонда оплаты труда. С этого года тариф 7,6% распространяется на МСП из отраслей обрабатывающей промышленности по перечню, подготовленному правительством. Бизнес просил расширить этот перечень на предприятия металлообработки, производителей детских игрушек, текстильных изделий.

