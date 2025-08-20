Маньяк из Златоуста Мозгляков попросил перевод из «Полярной совы»

Пожизненно осужденный за убийство двух школьниц в Златоусте Николай Мозгляков обратился в суд с требованием перевести его из колонии «Полярная сова» в другое исправительное учреждение. В своем иске он также просит компенсацию морального вреда. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Замоскворецкий суд Москвы уже отказал Мозглякову в удовлетворении иска, однако осужденный подал апелляционную жалобу, которую рассмотрит Московский городской суд. Дата заседания пока не назначена.

В 2008 году Мозгляков был признан виновным в убийстве семиклассниц Анны Лютой и Анны Мохнаткиной, а также в покушении на жизнь первоклассницы Валерии Лютой. Девочки пропали 1 апреля, а на следующий день тела двух из них нашли с многочисленными ножевыми ранениями. Валерия Лютая выжила, дала показания и помогла установить личность преступника.

Сам Мозгляков сознался в преступлении, вину подтвердили результаты экспертизы. До задержания он уже имел несколько судимостей и освободился из колонии примерно за полгода до убийства. В момент задержания мужчина жил в гражданском браке и воспитывал малолетнего сына. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако мотивы преступления так и не были оглашены.