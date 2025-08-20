Доля простаивающих офисов в Москве может вырасти впервые за три года

Доля пустующих площадей на офисном рынке Москвы по итогам 2025 года может увеличиться впервые за три года. Причиной стало сокращение деловой активности под влиянием макроэкономических факторов и высокие темпы строительства. В будущем тенденция может привести к снижению ставок аренды.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, вакантность на офисном рынке Москвы по итогам 2025 года в рамках консервативного сценария может увеличиться на 0,6 процентного пункта (п. п.), до 6,1%. В 2026 году доля пустующих площадей может вырасти на 0,7 п.п., до 6,8%, в 2027 году — на 0,9 п.п., до 7,7%.

Руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Ирина Хорошилова считает, что рост вакантности может быть связан с ожиданиями выхода на рынок существенного объема офисного предложения. Партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян отмечает, что спрос на офисы сокращается в первую очередь со стороны частных инвесторов.

Партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева отмечает, что девелоперы все чаще переносят сроки ввода объектов в эксплуатацию и искусственно поддерживают дефицит.

