Бизнес-центры сдвинут с насиженных мест
На офисном рынке может впервые за три года вырасти вакантность
Доля пустующих площадей на офисном рынке Москвы по итогам 2025 года может увеличиться впервые за последние три года. Причины заключаются в сокращении деловой активности под влиянием макроэкономических факторов и высоких темпах строительства. Тенденция в перспективе приведет к снижению ставок аренды. Но девелоперы пытаются повлиять на рынок, сдвигая сроки ввода объектов и рассчитывая поддержать дефицит предложения.
Вакантность на офисном рынке Москвы по итогам 2025 года может увеличиться на 0,6 процентного пункта (п. п.), до 6,1%. Такой прогноз в рамках консервативного сценария в своем исследовании приводит консалтинговая компания Nikoliers. Рост значения в этом случае произойдет впервые с 2022 года. В дальнейшем негативная тенденция сохранится: в 2026 году доля пустующих площадей может вырасти на 0,7 п. п., до 6,8%, в 2027 году — на 0,9 п. п., до 7,7%.
Реализация консервативного сценария возможна в случае дальнейшего роста инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Эти факторы сильно замедлят спрос, считает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. В консалтинговой компании Remain ожидают, что объем сделок с офисами в Москве в 2025 году сократится на 43% год к году, до 1,4 млн кв. м.
Спрос на новые площади сдерживает рост ставок, считает руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CMWP Наталья Никитина. За год средняя стоимость аренды в Москве, по словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, увеличилась на 28%, до 29,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Из-за этого бизнес занял выжидательную позицию, считает госпожа Никитина. Хотя в дальнейшем ситуация, вероятно, стабилизируется. Консервативный сценарий Nikoliers предполагает, что на 2026 год средняя стоимость аренды офисов класса А вырастет всего на 0,5%, до 38,8 тыс. руб. за 1 кв. м, а в 2027 году значение даже немного снизится.
Рост вакантности может быть связан с ожиданиями выхода на рынок существенного объема офисного предложения, считает руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Ирина Хорошилова. К вводу в 2025 году заявлены 1,4 млн кв. м площадей, в то время как последние десять лет сдавалось в среднем по 400 тыс. кв. м в год.
Но партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян отмечает, что спрос на офисы сокращается в первую очередь со стороны частных инвесторов. В то же время госкорпорации и банки продолжают поддерживать рынок, нередко приобретая крупные блоки, считает она.
Пытаться регулировать рынок могут и сами девелоперы. Партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева говорит, что девелоперы все чаще переносят сроки ввода своих объектов в эксплуатацию, искусственно поддерживая дефицит. Директор департамента офисной недвижимости консалтинговой компании NF Group Мария Зимина не исключает, что в этом году девелоперы в итоге могут сдвинуть сроки строительства более чем половины заявленных ими объектов. В этом случае отложенные объекты будут способствовать росту вакантности в 2026 году.
Если усилия участников рынка увенчаются успехом, его развитие может пойти по позитивному сценарию. В этом случае, согласно прогнозу Nikoliers, вакантность, напротив, снизится в этом году с 5,5% до 4,9%. А в 2027 году и вовсе окажется на минимальном уровне — 3,5%. Это может позволить застройщикам рассчитывать на более активное увеличение арендных ставок. Прогноз предполагает, что за 2026 год для объектов класса А они вырастут на 3%, до 44,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В 2027 году — на 3,8%, до 46 тыс. руб. за 1 кв. м в год.