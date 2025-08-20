Операторы заявили о сокращении случаев мошенничества после запрета звонков в Telegram

После частичной блокировки звонков в иностранных мессенджерах значительно снизился уровень телефонного мошенничества: за неделю с 11 августа число инцидентов сократилось на 40%. Об этом “Ъ” заявил руководитель центра экосистемной защиты «Т-Банка» Олег Замиралов. По его словам, количество попыток мошенничества через мессенджеры упало на 70%.

В «МегаФоне» также заявили “Ъ”, что число жалоб на мошенничество с использованием голосового трафика в мессенджерах за последние полторы недели снизилось. В прошлом году доля подобных жалоб в общем объеме обращений не превышала 40%, по итогам первого полугодия текущего года этот показатель достиг 60%.

При этом в Т2 фиксируют пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров, преимущественно Великобритании. В июле на мессенджеры пришлось 57% сообщений о мошенничестве, уточнили в компании.

В «Вымпелкоме» оценили снижение мошеннических звонков в мессенджерах за неделю также примерно в 70%, тогда как объем мошеннической активности через звонки из-за рубежа увеличился на 83%.

В Роскомнадзоре заявили, что делать выводы преждевременно. Похожее резкое сокращение фрода было зафиксировано весной 2022 года. Тогда на действия злоумышленников повлияло отключение России от международной системы SWIFT: Представители банков говорили о падении числа атак на их клиентов «в разы», но вскоре телефонное мошенничество снова показало рост.

Подробности — в материале «Ъ» «Фрод отключили по звонку».